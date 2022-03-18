Звезда «Игры в кальмара» Чон Хо-ен исполнит роль в триллере Альфонсо Куарона

Актриса Чон Хо-ен, исполнившая роль в сериале «Игра в кальмара», снимется в картине Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны». Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Deadline.

Картину снимут по одноименному роману Рени Найт. Чон Хо-ен исполнит роль трудолюбивой девушки Ким, которая является сотрудницей тележурналистки Кэтрин Равенскрофт. По сюжету последняя поселяется в новом доме, в котором находит книгу, принадлежавшую прошлому хозяину. Во время прочтения женщина узнает себя в главной героине.

Сценарий к картине напишет Альфонсо Куарон. В качестве операторов к работе привлекут Эммануэля Любецки и Брюно Дельбоннель.