Звезда «Бесславных ублюдков» Леа Сейду может сыграть леди Фенриг в новой «Дюне»

Французская киноактриса и модель Леа Сейду, которая получила популярность благодаря роли Шарлотты в фильме «Бесславные ублюдки», заявила о желании исполнить роль в продолжении «Дюны» режиссера Дени Вильнева. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Женщина заявила, что хотела бы стать леди Фарго Фенриг. Съемки фильма «Дюна: Часть вторая» начнутся уже летом. Зритель увидет на экранах Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон, Зендею и Джоша Бролина.

Помимо них, в проекте появятся Флоренс Пью, Кристофер Уокен и Остин Батлен. Режиссер картины Дени Вильнев также занял пост сценариста и продюсера.

Ранее американская актриса Зендая попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Знаменитость также украсила обложку выпуска. Кроме того, Зендея дала интервью, в котором рассказала о самых запоминающихся моментах 2021 года. Девушка выделила Венецианский кинофестиваль.