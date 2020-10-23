Звери из Красноярского зоопарка предсказали арбузами результаты выборов в США

Обитатели Красноярского зоопарка предсказали результаты президентских выборов, которые скоро пройдут в США. Два тигра и медведь проголосовали за кандидатов с помощью арбузов.

Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем». Обитатели красноярского зоосада «Роев ручей» проголосовали за одного из двух кандидатов необычным способом. В клетку каждому зверю поместили по два арбуза — на одном из них вырезали лицо Дональда Трампа, а на другом — Джо Байдена.

В голосовании участвовали трое зверей. Белый тигр Хан остановил свой выбор на арбузе с изображением Байдена. Еще один тигр — Бартек — разбил арбуз, на котором был вырезан портрет действующего американского лидера. Последним свой выбор сделал медведь Буян. Он разгрыз и съел арбуз с кандидатом от демократов, а ягоду с изображением Трампа не тронул.

О чем именно говорят предсказания животных и как они отразятся на грядущих выборах американского президента, сотрудники красноярского зоопарка пока не решили.