Интересное 20 января 2024, 18:20 Зубной протез Уинстона Черчилля выставили на торги в Британии Аукционный дом в Британии выставил на торги зубной протез Уинстона Черчилля Scherl / Global Look Press

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Принадлежавший бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю зубной протез с золотым креплением выставили на торги. Аукцион проведет торговый дом Cotswold Auction Company в городе Челтнем, сообщило издание Аntiques Trade.

В описании к лоту указали, что протез находился на верхней челюсти Черчилля. Его разработал стоматолог Уилфред Фиш, а изготовил техник Дерек Кадлипп.

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«На торгах находится один из приготовленных для Черчилля протезов. Его сделали таким образом, чтобы речь могла звучать естественно, с чем у премьер-министра были проблемы из-за проблем с зубами», — отметили авторы лота.

В тексте к лоту отметили, что Черчилль постоянно носил с собой две пары протезов. Предположительно, с одним из них его похоронили.

Аукцион пройдет 6 февраля. Стартовая стоимость лота составляет порядка восьми тысяч фунтов стерлингов (около 900 тысяч рублей).

Ранее страны ЕС поставили Черчилля в пример нынешнему премьеру Британии Риши Сунаку.