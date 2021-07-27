Зрителям пообещали шокирующий финал «Декстера»

Клайд Филлипс, один из сценаристов сериала «Декстер», пообещал финал, который «взорвет интернет». Во время работы над кинокартиной прежде всего обдумывалась концовка. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

«В этот раз финал будет ошеломляющим, шокирующим, удивительным, неожиданным. Ничего не сглазив, скажу, что финал нового сезона взорвет интернет», — пообещал Филлипс.

По сюжету главный герой перебирается в небольшой городок в штате Нью-Йорк. Он устраивается на работу в оружейный магазин под вымышленным именем. О том, что будет в продолжении, создатели умалчивают.

По мнению пользователей Сети, в финале может произойти неожиданный твист. Например, кто-нибудь из старых героев, кого считали мертвым, окажется жив. Девятый сезон будет включать 10 серий и выйдет под подзаголовком «Новая кровь» уже осенью.