  • Зрители раскритиковали новый трейлер фильма «Мулан» без дракона Мушу

    06 декабря 2019, 14:33

    Нина Петлинова

    Новый трейлер фильма «Мулан», который 5 декабря опубликовала студия Walt Disney на YouTube, разочаровал зрителей. Им не понравилось, как сильно изменился сюжет картины по сравнению с мультфильмом 1998 года.

    Пользователи социальных сетей отметили, что сейчас фильм больше похож на серьезную военную драму, чем на «диснеевскую сказку». Как и в мультфильме, картина рассказывает о жизни девушки Фа Мулан, которая выдает себя за мужчину и отправляется на войну, чтобы спасти пожилого отца. Однако создатели ремейка изменили многие детали. Из оригинального сюжета убрали любимых многим персонажей — дракона Мушу и бабушку Мулан. Судя по всему, в фильме не будет и любовной линии между девушкой и офицером Ли Шангом.

    Свое возмущение неточностями сюжета пользователи выразили в комментариях под трейлером:

    «Где Мушу?»;

    «Бабушка была моим любимым пожилым персонажем»;

    «А как же ромал с Ли Шангом?».

    Картина выбивается из других фильмов компании про принцесс своей атмосферой. Из трейлеров можно понять, что в фильме не будет песен и танцев, которые Disney вставляет в свои картины про принцесс.

    Премьера «Мулан» назначена на 26 марта 2020 года.