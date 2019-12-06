Зрители раскритиковали новый трейлер фильма «Мулан» без дракона Мушу

Новый трейлер фильма «Мулан», который 5 декабря опубликовала студия Walt Disney на YouTube, разочаровал зрителей. Им не понравилось, как сильно изменился сюжет картины по сравнению с мультфильмом 1998 года.

Пользователи социальных сетей отметили, что сейчас фильм больше похож на серьезную военную драму, чем на «диснеевскую сказку». Как и в мультфильме, картина рассказывает о жизни девушки Фа Мулан, которая выдает себя за мужчину и отправляется на войну, чтобы спасти пожилого отца. Однако создатели ремейка изменили многие детали. Из оригинального сюжета убрали любимых многим персонажей — дракона Мушу и бабушку Мулан. Судя по всему, в фильме не будет и любовной линии между девушкой и офицером Ли Шангом.

Свое возмущение неточностями сюжета пользователи выразили в комментариях под трейлером:

«Где Мушу?»;

«Бабушка была моим любимым пожилым персонажем»;

«А как же ромал с Ли Шангом?».

Картина выбивается из других фильмов компании про принцесс своей атмосферой. Из трейлеров можно понять, что в фильме не будет песен и танцев, которые Disney вставляет в свои картины про принцесс.

Премьера «Мулан» назначена на 26 марта 2020 года.