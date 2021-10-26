Зоозащитница рассказала, что делать, когда собаку отравили на улице

Волонтер группы «Зоозащита Н. Новгород» Лариса Саплина рассказала, что в последнее время участились случаи отравления собак порошком. По ее словам, его рассыпают по улицам Нижнего Новгорода догхантеры. Она назвала экстренные методы спасения собак от этого яда, написало РИА ФАН.

«Зооненавистники снова активизировались в парке Дубки, на Большой Печерской, Гордеевской улицах и Автозаводском районе. Их жертвами становятся десятки бродячих и домашних собак. Животные умирают, не успев получить медицинскую помощь. Поэтому мы советуем „собачникам“ всегда иметь в кармане на прогулке и в аптечке множество ампул витаминов B6, К1 и какой-нибудь абсорбент», — рассказала Саплина.

Иногда в этот порошок добавляют измельченные таблетки от туберкулеза. Они не подходят животным и вызывают смерть. Если у собаки весом до 20 килограммов начала идти изо рта пена и начались судороги, ей срочно нужно вколоть витамин В6, с помощью шприца промыть желудок разведенными в пропорциях 1:1 кипяченой водой и перекисью водорода. Затем давать по 20-30 таблеток активированного угля каждый час-два. Эти действия помогут довести питомца до ветеринарной клиники.

В случае температуры и кровотечения нужно вколоть витамин К1, фуросемид, промыть желудок, сделать клизму или же дать слабительное.

«После уколов и остальных манипуляций — срочно к ветеринару на капельницу. Но наши догхантеры иногда используют такой яд, который не в силах нейтрализовать никаким препаратам. В страшных муках от неизвестного вещества погибали любимицы нашей улицы Жулька и Толстушка. 28 октября в Нижнем Новгороде откроют памятник отравленным собакам», — заключила зоозащитница.