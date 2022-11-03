Зоозащитники спасли ястреба и выпустили его на волю после реабилитации в Челябинске | 360°

Интересное 03 ноября 2022, 14:16 Зоозащитники спасли ястреба и выпустили его на волю после реабилитации в Челябинске

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Сотрудники фонда зоозащиты «Спаси меня» помогли ястребу, после чего выпустили его на волю в Челябинске. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на пресс-службу минэкологии области.

Птицу обнаружили в Тракторозаводском районе города. Ястреб был ранен. Его передали сотрудникам фонда, которые начали заниматься его лечением. Специалисты добились того, что птица вновь смогла летать.

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После того, как ястреб пришел в себя, его выпустили в Каштакском сосновом бору.

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