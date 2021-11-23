Зоозащитники посоветовали ввести изменения в статью о жестоком обращении с животными

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что на данный момент существует запрет на пропаганду жестокого обращения с животными. Однако санкций за такое правонарушение не предусмотрено. По его словам, такой недочет в законодательстве стоит пересмотреть.

«Важно не допускать проявление безразличия к животным со стороны государственной власти и лидеров общественного мнения. Несмотря на законодательный запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, запрет пока не подтвержден санкциями», — подчеркнул эксперт.

По его словам, существует острая необходимость создания подзаконных актов, инструкций, методических рекомендаций со стороны органов МВД, следственных органов. При этом эксперт отметил, что в последнее время россияне стали лучше относиться к животным.