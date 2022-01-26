Зоозащитник рассказал, что делать в случае нападения бездомных собак

Случаи нападения бездомных собак на людей все учащаются. Эксперт центра правовой Зоозащиты Александр Кулагин рассказал, что делать, если вы подверглись атаке животных. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Основные жертвы собак — дети и старики. Нельзя поворачиваться к своре спиной. Если есть зонтик, разложить. Вытянуть руки перед собой. Лучше носить с собой перцовый баллончик», — заявил Кулагин.

Он подчеркнул также, что от озверевших собак не стоит убегать. Если вы наткнулись на стаю, то животных лучше обойти стороной. Эксперт заявил, что у бездомных зверей нельзя ничего отнимать, нельзя пытаться их погладить и кормить. Сейчас, в период размножения, собаки могут вести себя особенно агрессивно.