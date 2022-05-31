Зоозащитник Дмитриева рассказала об условии, благодаря которому животное будет в безопасности во время перелета

К сожалению, не редки случаи, когда животные погибают во время перелетов. Представитель Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева рассказала, как это можно предотвратить. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«У нас такое отношение к животным преобладает — на уровне чемодана. То есть это „груз“, который должен быть запечатан и отправлен. К ним не относятся как к живым существам», — подчеркнула эксперт.

Специалист пояснила, что авиакомпаниям необходимо пересмотреть свой подход к домашним питомцам. Они должны осознать, что животные являются живыми существами и спутниками людей, а не их багажом.