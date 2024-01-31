Интересное 31 января 2024, 14:28 Зоотехник Чибисова рассказала, что сурикатов нельзя заводить дома по одному

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Мода на содержание экзотических животных дома не утихает, и в последнее время популярность набирают сурикаты. Об особенностях их содержания «Тульской службе новостей» рассказала зоотехник Виктория Чибисова.

Она объяснила, что сурикаты — хищники. Поэтому нужно быть готовыми к их острым зубам и когтям. Кроме того, им обязательно потребуется клетка, в противном случае инстинкт рыть норы заставит их внести серьзеные корректировки в обстановку квартиры.

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Наконец, эти животные живут семьями, поэтому заводить сурикатов нужно хотя бы парой. В противном случае питомец начнет тосковать.

«Один сурикат начнет тосковать, отсюда могут возникнуть различные заболевания, в том числе и психического характера. Ну и далее ослабление иммунитета и по цепочке», — отметила зоотехник.

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