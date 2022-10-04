Зоопсихолог Сиротина рассказала, как работают вакцины-приманки от бешенства диких животных | 360°

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Происшествия
04 октября 2022, 22:14
Дмитрий Гордон подрался с прохожим
Криминал
04 октября 2022, 22:09
Подростка заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки в Петербурге
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Общество
04 октября 2022, 22:07
Семьи мобилизованных в Нижегородской области смогут не платить за детские сады
Происшествия
04 октября 2022, 22:07
Полицейские задержали браконьера, истребившего животных на 1,2 млн рублей в Челябинской области
Криминал
04 октября 2022, 22:07
Полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у работодателей в Екатеринбурге
Общество
04 октября 2022, 22:07
Россияне выразили готовность приютить у себя питомцев мобилизованных соотечественников
Общество
04 октября 2022, 22:07
Компания Isuzu Motors рассматривает возможность продолжить деятельность в России
Происшествия
04 октября 2022, 22:06
Женщина погибла при пожаре в Тюменской области
Криминал
04 октября 2022, 22:06
Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области