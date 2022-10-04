Зоопсихолог Сиротина рассказала, как работают вакцины-приманки от бешенства диких животных | 360°

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Зоопсихолог Сиротина рассказала, как работают вакцины-приманки от бешенства диких животных

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Вакцины-приманки для диких животных могут быть крайне эффективными в борьбе с бешенством. Такой информацией поделилась ветеринар, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Радио 1».

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По словам специалиста, подобные вакцины начали использовать еще в советское время. Как правило, такие вещества раскладывают в разных местах леса. Животные натыкаются на приманку съедают ее. Таким образом у них вырабатывается иммунитет к бешенству.

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