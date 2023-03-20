Интересное 20 марта 2023, 15:05 Зоопсихолог Демина рассказала, как определить стресс у животного Зоопсихолог Демина: стрессовое состояние у животного вызывает агрессия хозяина piqsels

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Чаще всего стресс у животных появляется в результате агрессивного поведения хозяина. Об этом «ФедералПресс» рассказала зоопсихолог Ольга Демина.

Недовольство, крики и жесткая форма общения приводят к тому, что у животных копится негатив, который в последствии выливается в различные заболевания.

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«Стресс, когда он в меру, приучает животное к реагированию на внешнюю среду — обучает. И в этом смысле он полезен. А когда он очень сильный, тогда нервная система питомца перегружается», — сказала специалист.

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Стрессовое состояние может спровоцировать у питомца невроз, панику, агрессию и даже болезни внутренних органов, такие как мочекаменная болезнь и различные патологии.

Демина подчеркнула, что человек для животного — самый главный фактор стресса. Животному гораздо проще находиться на природе, заключила она.

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