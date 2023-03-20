Интересное 20 марта 2023, 17:16 Зоопсихолог Демина дала советы, как подобрать кличку домашнему питомцу Зоопсихолог Демина: кличка должна состоять из звонких звуков Unsplash

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Кличка у животного должна состоять из звонких звуков и быть не очень длинной. Об этом «ФедералПресс» рассказала зоопсихолог Ольга Демина.

Специалист объяснила, что собаки и кошки не понимают слов, а могут ориентировать лишь в звуковых сочетаниях. Кличка, состоящая из шипящих звуков, воспринимается питомцами хуже, чем из звонких.

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«Главное при выборе клички для питомца — она должна состоять из звонких звуков. Чем четче будет имя, тем лучше животное его оценит и быстрее воспримет. Если кличка шипящая, она хуже слышится собаке», — сказала зоопсихолог.

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Лучше всего выбирать клички из одного-двух слогов для кобелей и из двух-трех слогов — для сук.

Шипящие имена можно давать робким животным, чтобы не стимулировать их резкими звучаниями, резюмировала специалист.

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