20 марта 2023, 17:16
Зоопсихолог Демина дала советы, как подобрать кличку домашнему питомцу
Зоопсихолог Демина: кличка должна состоять из звонких звуков
Кличка у животного должна состоять из звонких звуков и быть не очень длинной. Об этом «ФедералПресс» рассказала зоопсихолог Ольга Демина.
Специалист объяснила, что собаки и кошки не понимают слов, а могут ориентировать лишь в звуковых сочетаниях. Кличка, состоящая из шипящих звуков, воспринимается питомцами хуже, чем из звонких.
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«Главное при выборе клички для питомца — она должна состоять из звонких звуков. Чем четче будет имя, тем лучше животное его оценит и быстрее воспримет. Если кличка шипящая, она хуже слышится собаке», — сказала зоопсихолог.
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Лучше всего выбирать клички из одного-двух слогов для кобелей и из двух-трех слогов — для сук.
Шипящие имена можно давать робким животным, чтобы не стимулировать их резкими звучаниями, резюмировала специалист.
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Животные
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