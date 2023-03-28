Интересное 28 марта 2023, 19:00 Зоопсихолог Александрова рассказала, как снизить активность кошек в ночное время

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Зачастую кошки проявляют чрезмерную активность именно в ночное время. О том, как приучить домашнего питомца не будить хозяина, рассказала ветеринарный врач и зоопсихолог Александра Александрова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, для того, чтобы животное не тревожило своего владельца посреди ночи, необходимо гулять и играть с питомцем по вечерам. Также можно спрятать какое-то лакомство для кошки подальше от спальни.

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Зоопсихолог отметила, что активность питомцев в ночное время могут спровоцировать поглаживания.