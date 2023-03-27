Интересное 27 марта 2023, 18:55 Зоопсихолог Александрова призвала россиян не оставлять детей наедине с собаками

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Существует мнение, что собаки могут стать отличными няньками для маленьких детей. Зоопсихолог Александра Александрова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвала россиян не оставлять своих детей наедине с домашними питомцами.

Как сообщило Nation News, даже стопроцентная уверенность в своем питомце не может дать гарантию того, что собака не тронет ребенка.

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Ответственность по воспитанию детей полностью должна лежать на взрослых, добавила зоопсихолог.