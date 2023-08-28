Интересное 28 августа 2023, 15:56 Зоологи Университета Цинциннати назвали африканскую яичную змею самой прожорливой в мире

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Американские ученые из Университета Цинциннати выяснили, что африканская яичная змея Dasypeltis gansi является самой прожорливой в мире. Об этом сообщил сайт Journal of Zoology.

Отмечается, что рептилия питается исключительно яйцами. Она способна заглотить пищу, которая превосходит ее по массе в четыре-пять раз благодаря особенностям строения черепа.

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Кроме того, межчелюстные ткани змеи были более растяжимы по сравнению с остальными подвидами, сообщил сайт Neva.Today.