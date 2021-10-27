Зоологи рассказали о связи человеческих песен с криками лемуров

Специалисты из Туринского университета в Италии выяснили, что между человеческими песнями и криками некоторых видов лемуров существует взаимосвязь. Эти животные, как и люди, способны чувствовать универсальный музыкальный ритм. Об этом написало ИА Nation News.

Ученые исследовали звуки лемуров индри на протяжении 12 лет. О том, что птицы могут иметь музыкальный ритм, было известно давно, а вот что такая способность имеется и у лемуров, выяснилось сейчас.

Специалисты рассказали, что в звуках, которые издают эти животные, имеется категориальный ритм. Это означает, что ноты или доли в рамках одной композиции имеют одну продолжительность, но временные интервалы между их началом происходят категорично.

Кроме того, ученые отметили, что самцы и самки могут издавать эти звуки с разными темпами.