Зоологи Приморья вернули в заповедник тигрицу после реабилитации накануне Международного дня тигра

Уже 11 лет 29 июля во всем мире отмечают Международный день тигра. Этот день был учрежден в 2010 году в России, сообщил ОТР.

Тогда в Санкт-Петербурге прошел «тигриный саммит» между представителями 13 стран. Специалисты со всего мира обсудили, как сохранить и увеличить популяцию редких животных.

По данным Минприроды, в России количество тигров за последние 15 лет выросло с 500 до 580 особей.

Накануне «тигриного» дня специалисты в Приморье вернули в природу тигрицу после реабилитации. Животное поймали, когда оно вышло к населенным пунктам и стало нападать на собак. Теперь тигрица будет жить в заповеднике в Амурской области.