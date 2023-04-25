Интересное 25 апреля 2023, 16:23 Зоолог Василевская призвала россиян не заводить енота в качестве домашнего животного

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Домашние условия совершенно не подходят для жизни енотов, из-за чего владельцы зверьков зачастую выставляют их на улицу. Об этом сообщила зоолог Александра Василевская в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, для содержания енота дома необходимо тщательно все продумать. Так, у зверька должен быть собственный просторный вольер. Если же не предоставить ему таких условий, то из-за своей повышенной активности енот может разнести всю квартиру.

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Василевская отметила, что такое поведение зверьков часто становится причиной отказа от них, поэтому в качестве питомцев лучше заводить более привычных животных.