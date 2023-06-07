Интересное 07 июня 2023, 11:49 Зооэксперт Заславская: желающим завести капибару дома следует оборудовать большую территорию с водоемом

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Для комфортной жизни капибары или водосвинки потребуется большая территория с оборудованным водоемом. Об этом сообщила директор зоопарка в санатории «Октябрьский» Ольга Заславская в беседе с Life.

По словам эксперта, желающие завести это животное дома должны понимать, что для его содержания потребуются особые условия. Так, капибаре необходим отапливаемый вольер с бревнами и ветками внутри.

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Заславская отметила, что держать капибару в семье с детьми небезопасно, из-за своей неповоротливости животные могут наступить на ребенка.