Знаменитый индийский стилист дал советы по уходу за волосами

Стилист из Индии Nadeem прославился стрижкой с помощью свечи и стекла. Он рассказал, что идеальные волосы помогут отрастить средства из бананов, оливкового масла и меда. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на индийское издание This Is My India.