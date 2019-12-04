Знаменитый индийский стилист дал советы по уходу за волосами

Стилист невероятно популярен на родине. Он постоянно проводит по стране мастер-классы и участвует в разных телешоу. Nadeem может стричь почти любыми предметами, а также работать с завязанными глазами.

По словам индийца, на ночь следует наносить на волосы оливковое масло. Кроме того, ежедневно можно наносить смесь кокосового масла с соком лайма.

В качестве идеального средства от перхоти Nadeem предложил использовать в виде маски измельченные семена пажитника. Если же семян пажитника нет, на волосы на ночь можно нанести разведенный в воде уксус.

Кроме того, Nadeem порекомендовал на 30-40 минут наносить маски из банана и меда, либо из клубники и майонеза.

По словам стилиста, такие методы придадут волосам здоровый вид, блеск и эластичность.

Также индийский стилист напомнил осторожно расчесывать мокрые волосы, не использовать резинки для волос и, разумеется, правильно питаться, употребляя много сырых овощей и фруктов, пить много воды.