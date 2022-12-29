Интересное 29 декабря 2022, 17:09 Знаменитый геолог Салтыков рассказал о жизни на Ямале

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Проект «Герои Ямала» состоялся в ЯНАО. В нем приняли участие ветераны освоения округа. Одним из них стал нефтяник-газовик Владимир Салтыков. За время работы в регионе он смог открыть больше 50 месторождений. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Владимир Салтыков рассказал, что работал на территории региона в конце 70-х. Выживать приходилось в тяжелых условиях — открывать новые тропы. Для того, чтобы согреться, использовали уголь. Температура тогда опускалась до -60 градусов.

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«Вот этот дух буровика, он воспитывается именно вот там, когда тебя раствором обольют, кувалдой намашешься, лом сломаешь», — рассказал он.

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