Змея прокатилась в петербургском метро

Огромную змею заметили на зеленой ветке метро в Санкт-Петербурге. Однако пассажиры в вагоне почти не обратили на нее внимания. Очевидцы запечатлели необычного попутчика на видео и выложили в соцсетях.

Змею заметили в петербургской подземке днем 14 июня. Она ползала по поручням в вагоне. Очевидцы рассказали, что проехались вместе со змеей в сторону станции «Беговая». Как видно на кадрах, пассажиров ничуть не напугал такой попутчик. Да и змея ни на кого не обращала внимание.

Судя по внушительным размерам, это был удав. «Петербургский дневник» написал, что видео со змеей опубликовал в соцсети пользователь, на странице которого есть и другие ролики с пресмыкающимся.