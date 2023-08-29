Зловещий клад с пистолетом обнаружили в США | 360°

Интересное 29 августа 2023, 15:53 Зловещий клад с пистолетом обнаружили в США The US Sun: в США тиктокер нырнул в озеро и нашел клад с пистолетом Скриншот видео

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Тиктокер из США нашел клад с монетами и пистолетом на дне одного из озер. Об этом сообщило издание The US Sun.

Группа молодых людей ныряла у скал на берегу, когда одна из девушек уронила в воду кольцо. Тиктокер Колти и его друг Остин решили найти украшение и нырнуть поглубже.

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Свои поиски они снимали на видео. В какой-то момент вместо кольца подростки обнаружили металлический ящик. С третьего раза им удалось поднять его на берег.

Тиктокер привез ящик домой, открыл с помощью инструментов, а внутри оказался пистолет и старые монеты.

Ролик о кладе собрал суммарно порядка 160 тысяч лайков и 6,3 миллиона просмотров.

Некоторые подписчики предположили, что неизвестный совершил с помощью пистолета преступление, после чего решил избавиться от улик. Другие заподозрили автора ролика в том, что он сам подложил в воду ящик.

Ранее в Великобритании обнаружили древние англо-саксонские золотые монеты. Нашедший 10 монет полицейские попытался их продать, за что получил срок.