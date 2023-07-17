Интересное 17 июля 2023, 02:41 Жуткое предсказание на осень 2023 года заметили в «Симпсонах» Журналистка Моррис: «Симпсоны» в 2005 году предсказали войну в Косово осенью 2023 года Скриншот/мультсериал «Симпсоны»

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Известный своими пророчества мультсериал «Симпсоны» снова отличился. Американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News рассказала, что заметила новое предсказание. В 20 серии 16 сезона, который выходил в 2005 году, она увидела намек на войну в Косово осенью этого года.

«Косово. Вы видели этот мем из „Симпсонов“, предсказывающий войну между Косово и Сербией осенью 2023 года? Выглядит зловеще», — рассказала она.

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В этой серии Лиза звонит на общественную радиостанцию и выигрывает четыре билета на албанский фильм под названием «Косовская осень».

Помимо этого, журналистка заметила и другую деталь. Когда Симпсоны приходят на этот показ, на стенах кинотеатра висят плакаты — среди них фильм «Лифт Оппенгеймера». Что удивительно, учитывая скорую премьеру фильма Кристофера Нолана про физика Роберта Оппенгеймера.

Скриншот/мультсериал «Симпсоны»

Ранее фанаты сериала замечали и другие предсказания — короновируса, оспы обезьян и президентства Дональда Трампа.