Журналисты выяснили, как проходят съемки 22-го сезона «Тайн следствия»

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове продолжаются съемки очередного, уже 22-го сезона сериала «Тайны следствия». Журналисты Teleprogramma.pro выяснили, что ждет зрителей в новых сериях.

Новый сезон снимается в том же павильоне, что и много лет назад. Однако теперь на площадке поменяли декорации и добавили новые штрихи в повествование.

По словам режиссера Максима Демченко, в прошлом сезоне произошла революция. Тогда в сериале появился живой звук.

«Когда меня пригласили в сериал, я понял, что уже XXI век на дворе, надо, чтоб проект выглядел более современно, более мобильно. В прошлом сезоне сделали революцию — у нас появился живой звук. Это было достаточно непросто, потому что все привыкли уже к озвучке. А это вообще другой характер работы: все должно быть идеально тихо, актеры должны говорить очень четко и доходчиво. Результат в итоге получается более живой, более настоящий», — сказал он.

Режиссер отметил, что в новом сезоне зрители смогут увидеть известных актеров в ролях второго плана. В кадре появятся Вадим Андреев, Наталья Щукина, Александр Носик и Лариса Домаскина.

Премьера 22-го сезона сериала «Тайны следствия» запланирована на телеканале «Россия».