Журналисты разузнали про пилота Дэвида из США, посвятившего свое время на пенсии спасению животных
Журналисты издания Bored Panda рассказали историю бывшего военного летчика из США Дэвида Тана, который после выхода на пенсию решил помогать бездомным животным.
Благодаря двухместному самолету Aermacchi SF-260 ему удается оперативно доставлять спасенных с улицы питомцев новым владельцам. С 2012 года он перевез более 360 собак, 23 кошки, несколько коз, свиней и даже одну летучую мышь, написал «Ридус».
«Порой люди бывают таким жестокими со своими животными, особенно на юге. Некоторые просто выбрасывают питомцев, как старую мебель или какой-то другой мусор», — рассказал журналистам Дэвид.
Иногда бывший летчик получает деньги за питомцев от их новых хозяев, однако, по его словам, он никогда не забирает средства себе, а передает благотворительным организациям, которые занимаются животными.
С пилотом также сотрудничает некоммерческая организация Pilots N Paws, которая регулярно обеспечивает его четвероногими пассажирами.