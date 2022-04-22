Журналистов «Вечерней Москвы» удостоили благодарственными письмами Мосгордумы

Журналистов «Вечерней Москвы» наградили благодарственными письмами за материалы о деятельности московского парламента. Это произошло 22 апреля, в преддверии Дня российского парламентаризма, передала «Вечерняя Москва».

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что благодарен журналистам за их работу, а также за проявленное терпение. По его словам, сотрудникам ведомства удалось оперативно доносить информацию до читателей.

«Вы оперативно и объективно освещали деятельность Мосгордумы, информировали москвичей о важных для столицы законодательных решениях. Вместе мы с вами достойно отвечали всем вызовам», — отметил политик.