Интересное 22 апреля 2024, 12:07 Журналист Альварес опубликовал список рекомендованных книг от прозаика Габриэля Гарсиа Маркеса

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Колумбийский журналист Эрнандо Альварес составил перечень классических книг, рекомендованных к прочтению писателем Габриэлем Гарсия Маркесом. Список опубликовал сайт kp.ru.

По мнению прозаика, основополагающими произведениями являются Библия, «Сказки 1001 ночи», «Одиссея», «Жизнь двенадцати цезарей» (Светоний), «Божественная комедия» (Ад). Кроме того, Маркес призывал ознакомиться с «Дон Кихотом» и «Историей Индий», добавила «Газета.ru».

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По словам Альвареса, писатель также советовал ему оставлять книгу в туалете. Благодаря данному способу за день можно прочитать хотя бы пару абзацев, уверял прозаик.