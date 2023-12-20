Интересное 20 декабря 2023, 15:21 Журнал WomanHit: в Индии в канун Нового года местные жители поджигают чучело, чтобы отправить в небо все самое плохое

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Российское издание WomanHit решило рассказать россиянам о самых необычных традициях на Новый год у людей, проживающих в других странах. Например, индусы в канун праздника поджигают чучело, тем самым отпуская вместе с дымом все самое плохое.

В Испании жители страны до боя курантов набирают 12 виноградин и, съедая их по очередности, загадывают желания, написал сайт «Дни.ру».

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Жители Дании перед Новым годом выставляют за дверь чашки, кружки и блюдца, тем самым избавляясь от старых вещей. А в Греции на Новый год на дверь вывешивают лук, чтобы прогнать злой дух и привлечь удачу.