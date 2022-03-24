Журнал Vogue поставит на обложку фото Елизаветы II 1957 года

Британский журнал Vogue планирует поместить на обложку фотографию королевы Елизаветы II, сделанную в 1957 году. Таким образом редакция издания планирует поздравить монарха с 70-летием правления. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Выпуск журнала с фотографией королевы выйдет в апреле этого года. Черно-белый кадр, который появится на обложке, принадлежит руке Энтони Армстронга. Кроме того, в Vogue появится статья, посвященная правительнице.

«Поскольку Ее Величество становится первым британским монархом в истории, отметившим платиновый юбилей, апрельский номер исследует уникальные отношения Vogue с королевской семьей и показывает редкие изображения из архива Vogue House», — сообщили представители издания.