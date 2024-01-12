Интересное 12 января 2024, 11:18 Журнал «Клео.ру»: тени для век нужно выбирать, отталкиваясь от цвета глаз

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Чтобы макияж украшал девушку, а не подчеркивал ее недостатки или не делал хуже, нужно соблюдать несколько простых правил, например, подбирать тени в зависимости от цвета глаз. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал «Клео.ру».

Например, обладательницам голубых глаз лучше остановиться на песочно-золотых, бронзовых, серебристых цветах или оттенке лаванды. Золотые, медные и фиолетовые тона светлых оттенков подойдут к серо-голубым.

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Кареглазым девушкам советуют использовать тени белых, жемчужных и фиолетовых оттенков. Наконец, к зеленым глазам подойдут сливовый, шоколадный и желтый цвета.

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