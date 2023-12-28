Интересное 28 декабря 2023, 15:34 Журнал «Клео.ру»: специальные силиконовые накладки на когти животному позволят уберечь мебель от царапин

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Покупка специальных силиконовых накладок на когти питомца — один из действенных способов уберечь мебель от царапин домашнего животного. Об этом написал журнал «Клео.ру».

Питомцев, которым не нравятся накладки, можно отвезти в ветеринарную клинику для стрижки когтей. Лучше всего, если эту процедуру будут проводить профессионалы, сообщил «Ридус».

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В доме, где живут коты и кошки, обязательно должна стоять когтеточка. Чтобы она привлекала внимание питомца больше, чем мебель, можно положить рядом любимую игрушку или кошачью мяту.