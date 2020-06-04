Развивающие детские площадки и арт-объекты. На территории ЖК Balance на юго-востоке Москвы появится уникальный парк

Теперь москвичи могут увидеть, как будет выглядеть парк на территории жилых кварталов Balance, которые сейчас вовсю строятся на юго-востоке столицы. «Главстрой» представил дизайн-проект социокультурной концепции урбан-парка Balance.

Урбан-парк, прогулочные маршруты и беговые дорожки длиной более 15 километров, интерактивные и развивающие детские площадки, фонтанная площадь и арт-объекты — вот только часть того, что будет на территории парка жилого комплекса. Концепция Balance представляет собой единую сбалансированную среду с жилой, образовательной, коммерческой, рекреационной и общественной функциями, объединяющим элементом которой является парковый комплекс площадью 5,7 гектара.

Планировочная структура парка сделана в виде «прожилок зеленого листа». Она создает сеть дорожек и тропинок, соединяющую все объекты жилого комплекса, формируя множество маршрутов, как транзитных, так и прогулочных. Также через весь парк проходит беговой маршрут с небольшими спортивными площадками. Главная «жилка листа» — это аллея длиной 600 метров, которая тянется от Рязанского проспекта до Окской улицы.

Сам парк условно можно разделить на несколько зон. Южная и северная части парка ориентированы на тихий отдых в формате классического зеленого парка. На центральном участке расположена площадь с пешеходным тактильным фонтаном, пространством для мероприятий и игровой территорией для детей. Здесь можно будет проводить различные выставки, ярмарки и даже концерты.

Ландшафтные дизайнеры паркового пространства ЖК Balance особое внимание уделили озеленению и всесезонной декоративности, учитывая, что часть парка является охраняемым природный комплексом. Площадь озеленения составит более 73% территории парка. Здесь будут высажены лиственные и хвойные породы деревьев и кустарников, цветники, которые благодаря сезонным эффектам окраски листвы, высоте и месту посадки, будут в течение всего года создавать непрерывную красоту. Чтобы сделать территорию парка уютной, здесь предусмотрели и оригинальные рельефы — зеленые холмы.

При проектировании парка Balance применены результаты международных исследований в области ландшафтной психологии и цветотерапии. Озеленение будет располагаться согласно функциональному зонированию и меняться по территории в зависимости от эффекта, который подразумевается произвести на человека. Для расслабляющей атмосферы отдыха предусмотрены тенистые раскидистые деревья и удобные эко-скамейки, для прилива сил и энергии — яркие цветники и площадки для занятия спортом. Для создания уюта и уединения используются пространства с разнообразным рельефом.

Еще одним арт-объектом и сценарием отдыха в парке станут старинные железнодорожные рельсы, которые сохранены и пронизывают весь парк. Где-то они в футуристическом стиле утопают в заросли кустарника или уходят в цветник, имитируя естественность, поддерживая историю места, а рядом с зонами отдыха и площадью рельсы возникают вновь, но уже с динамичными и удобными деревянными лежаками для тихого отдыха и работы или с целой надстроенной деревянной структурой для игр и активного времяпрепровождения.

Такой философский подход и экостиль демонстрируют связь современности и традиций, а также бережное отношение к истории.

Задача концепции ЖК Balance — сделать парк новой точкой притяжения всех жителей комплекса и всего района. Здесь можно отдохнуть с семьей, не покидая пределы двора и парка, можно выпить кофе перед началом рабочего дня, провести деловую встречу в обед или встретиться с друзьями после работы.