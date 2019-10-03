Советский Disney или как принцессы обрели вторую жизнь. Фотогалерея
Как сама Светлана призналась порталу Bored Panda, на этот проект ее вдохновили коллеги из других стран, которые создавали и публиковали в Сети свои версии диснеевских принцесс.
Так появились современные версии Василисы Прекрасной, Золушки, Шамаханской царицы, принцессы из «Бременских музыкантов», Снежной королевы и русалочки.
По словам Светланы, решение начать свой собственный проект о принцессах из родной страны обусловлено тем, что художница много лет живет за границей и просто скучает по своей культуре.
«Все мои иллюстрации изображают принцесс из известных советских мультфильмов, основанных на сказках, таких как „Снежная королева“ Ганса Христиана Андерсена или „Бременские музыканты“ Братьев Гримм», — рассказала иллюстратор.
Светлана подчеркнула, что она не создавала улучшенные версии знаменитых героинь советских мультфильмов, а просто хотела показать красоту русской культуры в собственном стиле.