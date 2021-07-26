Проживающий в Швейцарии россиянин рассказал о главном бытовом отличии

Уроженец Омска по имени Иван переехал в Швейцарию в 2018 году. В разговоре с Lenta.ru он рассказал, какие привычки швейцарцев стали для него неожиданностью и от каких привычек пришлось отказаться ему самому.

Иван переехал в Швейцарию, чтобы открыть там институт для фрилансеров. Вскоре после переезда он обратил внимание на пунктуальность, которой отличаются местные люди.

«Назначать встречи, переговоры принято за две, а то и за три недели, потому что рабочий календарь швейцарцев составляется заранее. Когда говорят „нам обязательно нужно увидеться в самое ближайшее время“, по-швейцарски это значит „через два месяца“», — рассказал молодой человек.

Из-за другого отношения ко времени россиянину пришлось поменять некоторые привычки. Например, пришлось перестать закупаться продуктами на выходных, потому что по воскресеньям магазины в Швейцарии закрыты.

«Работать сверхурочно или в свой выходной в этой стране тоже не принято», — добавил Иван.