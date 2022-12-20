Интересное 20 декабря 2022, 23:59 Животных из зооуголка в Новой Каховке привезли в Крым для спасения

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В Крым перевезли спасенных животных, которые жили в зооуголке Новой Каховки. Об этом рассказал директор парка львов «Тайган» Олег Зубков. Его слова привел телеканал «Крым 24».

«Приехала новая группа животных из Херсонской области. Животные, как и люди, нуждаются в защите и нашей помощи. Животные все в порядке, их поставили на карантин, много разных видов мы привезли», — подчеркнул Зубков.

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Он пояснил, что теперь в Крыму будут жить носухи, попугаи, нутрии, патагонские мары и крокодил. Последнее животное принадлежало фотографу, однако после он выкинул питомца в канаву. Его спасли неравнодушные местные жители.

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Зубков подчеркнул, что планирует совершить еще одну поездку за животными.