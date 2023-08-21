Интересное 21 августа 2023, 13:00 Жительница Великобритании сбросила 96 килограммов после отказа от фруктов

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Жительница Великобритании Люсти Остин полностью убрала из своего рациона фрукты, благодаря чему ей удалось сбросить 96 килограммов. Об этом сообщил сайт Daily Mirror.

Во время самоизоляции в пандемию коронавируса женщина стала есть много мороженого, после чего врачи диагностировали у нее диабет. Британка решила перейти на консервированные фрукты, но ее состояние только ухудшалось.

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Именно отказ от этого продукта и регулярные тренировки помогли Остин похудеть, сообщило Utro.ru.