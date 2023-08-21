21 августа 2023, 13:00
Жительница Великобритании сбросила 96 килограммов после отказа от фруктов
Жительница Великобритании Люсти Остин полностью убрала из своего рациона фрукты, благодаря чему ей удалось сбросить 96 килограммов. Об этом сообщил сайт Daily Mirror.
Во время самоизоляции в пандемию коронавируса женщина стала есть много мороженого, после чего врачи диагностировали у нее диабет. Британка решила перейти на консервированные фрукты, но ее состояние только ухудшалось.
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Именно отказ от этого продукта и регулярные тренировки помогли Остин похудеть, сообщило Utro.ru.
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