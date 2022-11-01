Жительница Урала нашла героя, который спас ее и детей из пожара | 360°

Интересное 01 ноября 2022, 01:07 Жительница Урала нашла героя, который спас ее и детей из пожара

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Неизвестный мужчина спас Ксению, ее годовалую дочку и племянницу из пожара в Березовском Свердловской области. С этого момента женщина начала искать своего спасителя. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пожар начался совершенно внезапно. В момент возгорания Ксения растерялась и не знала, что делать. Однако на помощь ей пришел мужчина. Он уже успел вывести из дома нескольких людей и вернулся за ней.

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«Мне очень хотелось поблагодарить его. После этого случая он стал для всей нашей семьи героем. Когда он помогал нам, у него у самого уже были красные от дыма глаза, он сильно кашлял и тяжело дышал», — призналась женщина.

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Спаситель случайно попал на видеоролик, который Ксения снимала, чтобы рассказать маме о случившемся пожаре. Подруга посоветовала женщине написать в группу «Сила Березовского в людях» в социальной сети «ВКонтакте» для того, чтобы разыскать смелого незнакомца. Найти его удалось спустя 10 минут. Сразу несколько людей рассказали о том, что мужчину зовут Виталий Сергеевич, он работает учителем труда в местной коррекционной школе.

На данный момент он уехал в командировку в Москву. Однако после возвращения пообещал Ксении встретиться.

«Утром я проснулся и увидел сообщение: „Тебя разыскивают!“. Честно говоря, даже испугался сначала. А потом разобрался, в чем дело. Ксения сама написал мне. Мы договорились, что, когда я приеду, обязательно встретимся», — рассказал герой.