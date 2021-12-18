Жительница Уэльса собрала самую большую коллекцию елочных шаров и попала в книгу рекордов Гиннесса

Сильвия Поуп собрала самую большую коллекцию елочных украшений. Она насчитывает 1700 шаров. Игрушки она собирала на протяжении 20 лет. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Благодаря своему хобби она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Женщина начала заниматься этим в 1999 году. В этот момент она гостила у друга своего сына. Он также занимался коллекционированием игрушек. Сильвию сразу привлекло это увлечение. Она старалась приобретать украшения в разных странах мира. В ближайшее время женщина планирует увеличить коллекцию до 2600 игрушек.