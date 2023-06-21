Интересное 21 июня 2023, 16:54 Жительница Удмуртии за свои 66 лет пробежала 92 марафона

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Медсестра из ижевской клинической больницы № 6 Любовь Костенкова, которой сейчас 66 лет, за свою жизнь пробежала 92 марафона и не собирается останавливаться. Ее историю рассказал сайт Izhlife.

Любовь начала бегать только в 45 лет. Ее первые соревнования устроила больница в 2003 году, в которой она работала на тот момент. Марафон закончился победой Костенковой.

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«Начала бегать каждый день. Затем стала прибавлять по 2-3 круга, так и дошла до 50 кругов. Мало стало, неинтересно. Вышла на большие дороги», — рассказала жительница Удмуртии.

Костенкова продолжает участвовать в забегах, но только в тех, которые бесплатные. А зимой она катается на лыжах и ныряет в прорубь.