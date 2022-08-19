Жительница Салехарда приютила бездомного хаски со сложной судьбой

Хаски из Салехрада Ямало-Ненецкого автономного округа нашел своих хозяев. Животное приютила неравнодушная девушка Кристина. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Псу дали имя Север. Жители города обнаружили его в мае прошлого года. Состояние щенка было плачевным — на спине виднелась гниющая рваная рана. За помощью свидетели случившегося обратились в организацию «Дорога домой». Ветеринары и волонтеры выхаживали животное больше месяца.

Кристина же давно мечтала о собаке. Во время похода в приют она сразу заприметила Севера.

«Сразу же как-то к нам подошел, нас выбрал, я растаяла», — призналась девушка.