19 августа 2022, 21:04
Жительница Салехарда приютила бездомного хаски со сложной судьбой
Хаски из Салехрада Ямало-Ненецкого автономного округа нашел своих хозяев. Животное приютила неравнодушная девушка Кристина. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».
Псу дали имя Север. Жители города обнаружили его в мае прошлого года. Состояние щенка было плачевным — на спине виднелась гниющая рваная рана. За помощью свидетели случившегося обратились в организацию «Дорога домой». Ветеринары и волонтеры выхаживали животное больше месяца.
Кристина же давно мечтала о собаке. Во время похода в приют она сразу заприметила Севера.
«Сразу же как-то к нам подошел, нас выбрал, я растаяла», — призналась девушка.