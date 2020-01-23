Жительница Рязани стала самой красивой бабушкой Европы

В конкурсе участвовали 30 женщин старше 40 лет. Участницы представляли разные страны, включая Филиппины, Корею, Индию, Эстонию, Сингапур, Украину и другие.

Победительница рассказала, что полгода готовилась к конкурсу. Она репетировала подиумный шаг, шила костюм и готовила творческий номер. В итоге красота, грация и джазовый вокал Егиной покорили членов жюри.