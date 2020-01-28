Жительница Пензы получила миллион рублей после смерти мужа на производстве

В 2018 году на пивоваренном заводе во время работы погиб слесарь. Причиной смерти стало падение с высоты. На производстве были зафиксированы нарушения техники безопасности.

«Это выразилось в том, что рабочего допустили к труду в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пензенское отделение фонда соцстрахования отказалось выплачивать компенсацию супруге рабочего, после чего та пошла в суд. Ленинский районный суд Пензы признал случай страховым и присудил женщине компенсацию размером один миллион рублей.