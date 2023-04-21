Интересное 21 апреля 2023, 15:22 Жительница Норвегии обнаружила клад эпохи викингов

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Жительница Норвегии во время домашней уборки обнаружила в доме 1000-летний клад эпохи викингов. Об этом сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что древний клад состоял из железных слитков в форме шпателей с длинными ручками, все они были примерно одинакового размера. По всей вероятности, кто-то спрятал сокровище, но так за ним и не вернулся.

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Как сообщил «Политэксперт», рядом с домом женщины проходит старая королевская дорога Бергена.