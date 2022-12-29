29 декабря 2022, 19:36
Жительница Нижнего Новгорода стала мамой в 14-й раз
Жительница Нижнего Новгорода Надежда Исаева родила 14-го ребенка. Женщину выписали из перинатального центра Борской ЦРБ. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Маму с новорожденным встречали не только родственники. Ее поздравили в том числе министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева и глава городского округа города Бор Алексей Боровский. На данный момент у Надежды и ее супруга семь мальчиков и семь девочек. Семья стала одной из самых больших в регионе.
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«Мы очень ждали малыша — назвали его Евгением. В нашей семье теперь поровну девочек и мальчиков», — рассказала женщина.
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