Интересное 20 июля 2023, 22:49 Жительница Нижнего Новгорода смогла родить после трансплантации почки

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Жительница Нижнего Новгорода смогла родить дочку несмотря на то, что перенесла трансплантацию почки. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал политика.

Кроме этого, женщина, которая страдает почечной недостаточностью, пережила отторжение трансплантата. Она постоянно находилась на гемодиализе.

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Причиной таких проблем со здоровьем послужил перенесенный коронавирус, который дал осложнение в виде гнойного пиелонефрита. Несмотря на это, она смогла родить ребенка.

«Врачи не предлагали делать аборт по медицинским показаниям, а будущая мама была категорически настроена на пролонгирование беременности. Совместными усилиями у нас все получилось», — рассказал министр.