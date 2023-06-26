Интересное 26 июня 2023, 18:14 Жительница Нижегородской области победила в конкурсе «Миссис земной шар»

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Жительница Нижегородской области Ольга Каменская стала победительницей ежегодного международного конкурса «Миссис земной шар» в Калифорнии. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Нижегородке присудили победу в номинации «Народный Выбор» категории «Пышные Формы». В прошлом году Каменская получила титул «Миссис Россия — Пышные Формы», благодаря этому у нее появилась возможность представить свою страну на конкурсе в США.

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Отмечается, что Каменская воспитывает пятилетнюю дочку и восемнадцатилетнего сына.